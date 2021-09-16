Томские самбисты привезли четыре медали с первенства России

Томские самбисты завоевали четыре медали и заняли третье место в командном зачете на первенстве России по самбо среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Казани, в них участвовали более 700 спортсменов из 67 регионов страны.
Томскую область представляли 12 спортсменов из Томска, Стрежевого и Северска. Самбистам удалось завоевать 4 бронзовые награды в разных весовых категориях. Первую награду в копилку области принес томич Владимир Медведев (клуб «Народное единство»). Три остальные бронзовые награды завоевали учащиеся северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Владислав Прасс, Иван Пономарев и Тимофей Мошкин.
«Ребята подошли к своему главному старту в отличной физической форме, думаю выступление могло быть еще лучше, но не все справились с эмоциями», — рассказал старший тренер отделения самбо ДЮСШ «Русь», главный судья первенства России в Казани Денис Вышегородцев.
Спортсменов к турниру подготовили тренеры Алексей Фокин, Дмитрий Богданов, Сергей Любченко, Антон Очередько.