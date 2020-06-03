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03 июня,
2020
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Томские рыбаки-любители смогут продавать излишки своего улова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская область может стать пилотной площадкой для эксперимента с разрешением рыбакам-любителям продавать излишки уловов. Помимо нашего региона, продавать свой улов смогут в Магаданской и Мурманской областях. Об этом сообщает портал Fishnews.ru.

Томские рыбаки-любители смогут продавать излишки своего улова

Способы реализации данной инициативы обсуждаются в Росрыболовстве. Основных вариантов, которые сейчас рассматриваются, два. В первом предлагается не относить такую торговлю к предпринимательской деятельности – по аналогии с продажей добытой на охоте дичи или собранных в лесу грибов и ягод. При этом объем реализуемой продукции должен ограничиваться нормами суточного вылова, прописанными в правилах рыболовства для конкретного региона.


Второй подход предусматривает получение рыбаками-любителями патентов для реализации выловленной рыбы и введение нового вида квот «для любительского (товарного) рыболовства». Обладатели патентов будут обязаны отчитываться и предоставлять улов для контроля.


Для этого в законе надо закрепить понятие «продукция любительского рыболовства», оно поможет определить список продукции, которую рыбаки смогут продавать сами. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на запасы ценных и уязвимых видов. Кроме того, предлагается установить ограничения на транспортировку любительских уловов.


Данное предложение обсуждалось на заседании Общественного совета при участии силовых и надзорных структур – ФСБ, МВД, Пограничной службы, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также глав регионов. Три региона выступили за, остальные или против, или воздержались.


В Росрыболовстве считают целесообразным начать с пилотного проекта и в случае положительного решения проводить эксперимент только в тех регионах, которые готовы и хотят в нем участвовать – на сегодняшний день это Магаданская, Мурманская и Томская области.


При этом отмечается, что проводится анализ всех рисков, которые могут возникнуть при реализации проекта.

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