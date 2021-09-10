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  3. Томские родители перевели 1, 2 млн больным детям вместо покупки букетов на 1 сентября
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Томские родители перевели 1, 2 млн больным детям вместо покупки букетов на 1 сентября

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Родители школьников Томска пожертвовали больным детям больше 1, 2 млн рублей в акции «Дети — цветы жизни». Как сообщает Фонд Алены Петровой, в акции приняли участие 5 665 человек.

Фонд Алены Петровой каждый год перед началом учебного года объявляет благотворительную акцию. Ее суть в том, что родители школьников дарят учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги отправляют в фонд на лечение больных детей. Фонд в свою очередь готовил для всех классов, которые приняли участие в акции, воздушные шарики, открытку для учителя и наклейки для учеников.

Как посчитали в Фонде, в 2021 году в акции приняли участие 5 665 учеников Томска и Томской области, это 215 классов из 68 школ. Это рекордное количество участников за все время проведения мероприятия, подчеркнули организаторы. Удалось собрать 1 238 500 рублей, тогда как в прошлом году собралось 774 642 рубля.

«В этом году мы получили много звонков от представителей родительского комитета классов. Все они — от неравнодушных людей, которые готовы искренне помогать. Спасибо всем, кто откликнулся и стал участником акции! Ваша помощь важна и нужна! Ведь благодаря вашей поддержке наши подопечные смогут победить болезнь и тоже пойти в школу, вернуться к любимым одноклассникам и учителям!» — говорит основательница фонда Елена Петрова.

Средства направят на работу реабилитационного центра «Аленка».

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