Томские родители перевели 1, 2 млн больным детям вместо покупки букетов на 1 сентября

Фонд Алены Петровой каждый год перед началом учебного года объявляет благотворительную акцию. Ее суть в том, что родители школьников дарят учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги отправляют в фонд на лечение больных детей. Фонд в свою очередь готовил для всех классов, которые приняли участие в акции, воздушные шарики, открытку для учителя и наклейки для учеников.

Как посчитали в Фонде, в 2021 году в акции приняли участие 5 665 учеников Томска и Томской области, это 215 классов из 68 школ. Это рекордное количество участников за все время проведения мероприятия, подчеркнули организаторы. Удалось собрать 1 238 500 рублей, тогда как в прошлом году собралось 774 642 рубля.

«В этом году мы получили много звонков от представителей родительского комитета классов. Все они — от неравнодушных людей, которые готовы искренне помогать. Спасибо всем, кто откликнулся и стал участником акции! Ваша помощь важна и нужна! Ведь благодаря вашей поддержке наши подопечные смогут победить болезнь и тоже пойти в школу, вернуться к любимым одноклассникам и учителям!» — говорит основательница фонда Елена Петрова.

Средства направят на работу реабилитационного центра «Аленка».