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30 марта,
2020
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Томские разработчики посоревнуются в создании приложений для жизни в изоляции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

ТПУ проведет хакатон, на котором разработчики посоревнуются в создании приложений для улучшения жизни в условиях пандемии и социальной изоляции. Организаторы хакатона обещают, что «каждый участник получит свою гречку».

Томские разработчики посоревнуются в создании приложений для жизни в изоляции

Хакатон пройдет 4-5 апреля в онлайн-режиме. Участникам по почте пришлют задания, которые нужно будет решить в течение 48 часов.


Главный приз конкурса — стажировки в компании Enbisys и Академии Smart World. Команда-победитель также сможет продвигать свой проект и привлекать в него инвестиции под руководством преподавателей ТПУ. За лучшее решение одного из заданий организаторы конкурса обещают в награду 100 кружек кофе.

Томские разработчики посоревнуются в создании приложений для жизни в изоляции
Фото: vk.com/letssurvivetogether

О том, как стать одним из участников онлайн-хакатона, читайте в группе конкурса «ВКонтакте».


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