Томские разработчики посоревнуются в создании приложений для жизни в изоляции

ТПУ проведет хакатон, на котором разработчики посоревнуются в создании приложений для улучшения жизни в условиях пандемии и социальной изоляции. Организаторы хакатона обещают, что «каждый участник получит свою гречку».

Хакатон пройдет 4-5 апреля в онлайн-режиме. Участникам по почте пришлют задания, которые нужно будет решить в течение 48 часов.





Главный приз конкурса — стажировки в компании Enbisys и Академии Smart World. Команда-победитель также сможет продвигать свой проект и привлекать в него инвестиции под руководством преподавателей ТПУ. За лучшее решение одного из заданий организаторы конкурса обещают в награду 100 кружек кофе.