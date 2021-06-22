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Главная Новости Томские рафтеры завоевали Кубок мира
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Томские рафтеры завоевали Кубок мира

ТВ2
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4 часа назад

В кубке мира спортсмены участвовали при поддержке администрации Томской области и АО «Сибагро». На этой неделе томские рафтеры отправятся в Черногорию на международные соревнования «Кубок Тары».

Рафтеры из клуба «Одиссей»( Копылово Томского района), а также томского учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелёва стали победителями и призерами кубка мира по рафтингу. Соревнования прошли на порогах реки Врбас в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

"В эту интересную страну, в красивейший город и на удивительную реку приехала в составе Сборной России по рафтингу, рафт-команда «Одиссей-Азимут-Томск», представленная спортсменами Томской области. Команда в составе: Сондор Александр, Зимин Дмитрий, Самойлов Сергей, Казанский Владимир, Ананьев Владимир и Ершов Матвей – воспитанники Копыловского клуба «Одиссей» Томского района и ДЮСШ УСЦ ВВС им.В.А.Шевелева г.Томска. В продолжении 4-х изнурительных дней, «запрягая» по-русски долго (две дисциплины – БРОНЗА, победа так не давалась), сумели собраться и блестяще выиграть техническую дисциплину – СЛАЛОМ. В заключительной гонке, имея второй рейтинг, парни, вырвав победу стали обладателями Кубка Мира по рафтингу!!, сообщают спортсмены на своей странице в Инстаграм.

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