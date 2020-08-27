Томские рафтеры впервые стали чемпионами России

Впервые в истории томского рафтинга взрослые мужские команды стали чемпионами страны и не оставили соперникам никакого шанса, – сказал президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков. – Теперь вся российская сборная команда представлена томскими спортсменами. Мы уверенно и верно движемся и к мировому первенству.