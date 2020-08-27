Томские рафтеры впервые стали чемпионами России

В Республике Алтай завершился чемпионат России по рафтингу. Томская команда впервые заняла первое место в общем зачете, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Фото: администрация Томской области
На чемпионате мужские и женские экипажи соревновались в категориях «четверка» и «шестерка». Среди мужских четверок победила команда «Томск — Одиссей 1», второе место занял экипаж «Азимут — Томск». По итогам четырех дисциплин томичи заняли абсолютное первое место в общем зачете.
Впервые в истории томского рафтинга взрослые мужские команды стали чемпионами страны и не оставили соперникам никакого шанса, – сказал президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков. – Теперь вся российская сборная команда представлена томскими спортсменами. Мы уверенно и верно движемся и к мировому первенству.
Соревнования проходили в Республике Алтай на пороге Ильгуменский на реке Катунь. Порог имеет четвертую категорию сложности с элементами пятой из шести возможных.
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