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Главная Новости Томские рафтеры стали победителями чемпионата России
Новости

Томские рафтеры стали победителями чемпионата России

Роман Чертовских
ТВ2 Роман Чертовских
час назад

Чемпионат России по рафтингу прошел в Адыгее на реке Белая с 9 по 13 июня.  В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 11 регионов страны, томичи пошли в число победителей. 

 

В категории «рафт 6-местный» Томская область представила два экипажа, сообщает областной департамент культуры и спорта. Команда «Одиссей-Азимут-Томск» заняла второе место, уступив команде Республики Алтай. Вторая команда Томской области «Одиссей-Азимут-Томск-2» заняла в общем зачете пятое место.

В категории «рафт 4-местный» определялись основные сборные команды России, которые представят нашу страну на чемпионате мира и Европы в 2022 году. По итогам всех стартов рафт-команда «Томск-Одиссей» стала чемпионом России 2021. В состав команды вошли рафтеры из поселков Копылово, Рассвет и Светлый Александр Сондор, Дмитрий Зимин, Матвей Ершов и Сергей Самойлов. Второй томский экипаж «Азимут-Томск» по итогам многоборья заняла пятое место. 

Сейчас спортсмены рафт-команд «Томск-Одиссей» и «Азимут-Томск» находятся в боснийском городе Банья Лука. Здесь на реке Врбас через два дня начнется Кубок мира по рафтингу.

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