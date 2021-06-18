Томские рафтеры стали победителями чемпионата России

Чемпионат России по рафтингу прошел в Адыгее на реке Белая с 9 по 13 июня. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 11 регионов страны, томичи пошли в число победителей.

В категории «рафт 6-местный» Томская область представила два экипажа, сообщает областной департамент культуры и спорта. Команда «Одиссей-Азимут-Томск» заняла второе место, уступив команде Республики Алтай. Вторая команда Томской области «Одиссей-Азимут-Томск-2» заняла в общем зачете пятое место.

В категории «рафт 4-местный» определялись основные сборные команды России, которые представят нашу страну на чемпионате мира и Европы в 2022 году. По итогам всех стартов рафт-команда «Томск-Одиссей» стала чемпионом России 2021. В состав команды вошли рафтеры из поселков Копылово, Рассвет и Светлый Александр Сондор, Дмитрий Зимин, Матвей Ершов и Сергей Самойлов. Второй томский экипаж «Азимут-Томск» по итогам многоборья заняла пятое место.

Сейчас спортсмены рафт-команд «Томск-Одиссей» и «Азимут-Томск» находятся в боснийском городе Банья Лука. Здесь на реке Врбас через два дня начнется Кубок мира по рафтингу.