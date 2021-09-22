Томские рафтеры привезли два первых места с первенства России

Первенство России по рафтину среди юниоров и юниоров до 24 лет прошло на реке Вуокса в Ленинградской области. В соревнованиях участвовали 11 экипажей рафтов-шестерок (R6) и 18 экипажей рафтов-четверок (R4), команды из Томска завоевали два первых места.

«Томские спортсмены оказались в очень плотной борьбе. Стоит отметить, что в дисциплине «Спринт» наши парни заняли 5 место, но отрыв от первого места составил всего 0,7 секунды! — цитирует областной департамент физической культуры и спорта президента томской федерации рафтинга Алексея Широкова. — То есть все пять команд первой строчки финишировали в одной секунде, что для рафтинга является очень плотными результатами».