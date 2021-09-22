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Томские рафтеры привезли два первых места с первенства России

ТВ2 ТВ2

Первенство России по рафтину среди юниоров и юниоров до 24 лет прошло на реке Вуокса в Ленинградской области. В соревнованиях участвовали 11 экипажей рафтов-шестерок (R6) и 18 экипажей рафтов-четверок (R4), команды из Томска завоевали два первых места.

«Томские спортсмены оказались в очень плотной борьбе. Стоит отметить, что в дисциплине «Спринт» наши парни заняли 5 место, но отрыв от первого места составил всего 0,7 секунды! — цитирует областной департамент физической культуры и спорта президента томской федерации рафтинга Алексея Широкова. — То есть все пять команд первой строчки финишировали в одной секунде, что для рафтинга является очень плотными результатами».

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В общем зачете среди экипажей R4 томичи завоевали серебряную медаль, а в категории R6 стали чемпионами страны. По итогам соревновательного сезона в российской сборной команде основные позиции заняли спортсмены Томской области.

«Сезон-2021 стал для томских рафтеров очень насыщенным: громкие победы от взрослой команды «Томск-Одиссей» на чемпионате России и великолепный результат на Кубке мира, и вот — победа на первенстве России до 24 лет», — отметил Алексей Широков.
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