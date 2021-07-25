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Томские путешественники завершили Балтийский этап кругосветки

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54 минуты назад

Экипаж экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» завершил первый этап путешествия, преодолев более 1500 км на тримаране «Russian Ocean Way». Об этом сообщает пресс-служба экспедиции. 

Путешественники Томского отделения Русского географического общества  Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин завершили первый этап следования по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей 19 века. За 21 день с момента старта экипаж побывал в Финляндии и Швеции, преодолев более 1500 км.

Во время перехода из Стокгольма в город Мальмё руководитель экспедиции Евгений Ковалевский получил травму ребра. 

Позднее, во время медицинского  обследования в Мальмё, местный доктор сообщил ему, что путешественник отделался только серьезным ушибом и назначил лечение и лекарства.

Похожую травму позднее получил капитан тримарана Станислав Березкин, работая с мотором во время перехода от Мальмё до Киля.

Кроме того, из-за ковидных ограничений экипажу не удалось посетить  Данию, из-за чего маршрут экспедиции был скорректирован. Тем не менее, большая делегация русского сообщества из Дании приезжала специально в Мальмё для участия в мероприятиях, связанных с экспедицией. 

Основной экипаж состоит из двух человек, это означает, что за ночь каждому приходилось нести по две вахты. По словам экипажа, подобный режим  вводит в состояние предельной усталости и напряжения нервной системы, отоспаться получается лишь урывками, во время остановок, потому что необходимо проводить береговые мероприятия народной дипломатии, передавать фото и видео материал в штаб экспедиции, заряжать батареи для всего оборудования, проводить постоянные ремонты судна. 

«Финляндия и Швеция - обе прекрасные страны, чистые и зеленые, люди доброжелательные и приветливые. Отношение как финов, так и шведов прекрасное. Мы стояли в гостевых маринах. Ежедневно на тримаран проходило от 100 до 200 человек. Все интересовались, задавали вопросы. Выяснилось, что о России местное население очень  мало знает, про Сибирь - вообще, единственное слово «Холод». Все желают добра и радуются нашему флагу мира и миссии нашей экспедиции. Все расписываются на флаге. Финны - в зоне Финляндии, шведы - в зоне Швеции.  Мы побывали в замечательных городах - Котка в Финляндии, Стокгольм и Мальмё в Швеции. Нам везде помогали представители посольств и Россотрудничества, а также русскоязычные диаспоры.  Им огромное спасибо! Огромная благодарность и соотечественникам  в Финляндии, особенно в Швеции нам сильно помогли соотечественники в городе Мальмё», - рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.

 

Как отметил капитан экспедиции Станислав Березкин, в Балтийском море экипажу везло. Было несколько холодных ночей, но в основном была жаркая погода. Несильно ветрено, шквалов было немного, дождей тоже было мало.  Во время перехода от Мальмё до Киля было очень холодно, жёсткая и короткая 2-метровая волна, встречный ветер, поэтому команда сильно вымоталась.

«Скандинавский этап прошли достаточно быстро. Скорость была, как и запланировано,  примерно 100 миль в сутки. Но, к сожалению, нам не удалось зайти в Копенгаген, надеюсь на обратном пути эпидемия коронавируса либо пойдет на спад, либо утихнет совсем. У судна  хорошие ходовые качества, оно прекрасно ведет себя на волне, неплохо лавирует», - прокомментировал Станислав Березкин.

Сейчас команда остановилась в марине Олимпийского центра немецкого  города Киль и запланировала ряд  мероприятий по народной дипломатии. Следующая остановка экипажа  запланирована в Гааге, Нидерланды.

Напомним, старт международной экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей»  состоялся 1 июля из  Кронштадта, откуда отправлялись все первые российские  кругосветные экспедиции XIX века. Итогом двухлетнего похода должны стать новые образовательные географические программы для российских школьников, инициирование сотрудничества с зарубежными организациями, а также мировой спортивный рекорд. Также  будут получены новые научные данные о психических возможностях человека в экстремальных условиях длительного океанского плавания и проведены измерения радиационного фона планеты по маршруту длиной 60 000 км.

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