Томские путешественники завершили Балтийский этап кругосветки

Экипаж экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» завершил первый этап путешествия, преодолев более 1500 км на тримаране «Russian Ocean Way». Об этом сообщает пресс-служба экспедиции.

Путешественники Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин завершили первый этап следования по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей 19 века. За 21 день с момента старта экипаж побывал в Финляндии и Швеции, преодолев более 1500 км.

Во время перехода из Стокгольма в город Мальмё руководитель экспедиции Евгений Ковалевский получил травму ребра.

Позднее, во время медицинского обследования в Мальмё, местный доктор сообщил ему, что путешественник отделался только серьезным ушибом и назначил лечение и лекарства.

Похожую травму позднее получил капитан тримарана Станислав Березкин, работая с мотором во время перехода от Мальмё до Киля.

Кроме того, из-за ковидных ограничений экипажу не удалось посетить Данию, из-за чего маршрут экспедиции был скорректирован. Тем не менее, большая делегация русского сообщества из Дании приезжала специально в Мальмё для участия в мероприятиях, связанных с экспедицией.

Основной экипаж состоит из двух человек, это означает, что за ночь каждому приходилось нести по две вахты. По словам экипажа, подобный режим вводит в состояние предельной усталости и напряжения нервной системы, отоспаться получается лишь урывками, во время остановок, потому что необходимо проводить береговые мероприятия народной дипломатии, передавать фото и видео материал в штаб экспедиции, заряжать батареи для всего оборудования, проводить постоянные ремонты судна.

«Финляндия и Швеция - обе прекрасные страны, чистые и зеленые, люди доброжелательные и приветливые. Отношение как финов, так и шведов прекрасное. Мы стояли в гостевых маринах. Ежедневно на тримаран проходило от 100 до 200 человек. Все интересовались, задавали вопросы. Выяснилось, что о России местное население очень мало знает, про Сибирь - вообще, единственное слово «Холод». Все желают добра и радуются нашему флагу мира и миссии нашей экспедиции. Все расписываются на флаге. Финны - в зоне Финляндии, шведы - в зоне Швеции. Мы побывали в замечательных городах - Котка в Финляндии, Стокгольм и Мальмё в Швеции. Нам везде помогали представители посольств и Россотрудничества, а также русскоязычные диаспоры. Им огромное спасибо! Огромная благодарность и соотечественникам в Финляндии, особенно в Швеции нам сильно помогли соотечественники в городе Мальмё», - рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский.