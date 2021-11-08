Томские противники QR-кодов обратились к Путину с просьбой отменить их

«Требуем от вас привлечь к ответственности губернатора и главного санитарного врача Томской области за превышение своих должностных полномочий и создание социальной напряженности в регионе», — говорят обратившиеся в видео.

Противники введения QR-кодов в Томске записали обращение к Владимиру Путину. Они попросили президента отменить действующий режим, утверждая, что введение QR-кодов нарушает Конституцию и ряд других законов РФ, а также ведет к сегрегации населения. QR-коды авторы обращения уподобляют аусвайсам времен нацистской оккупации.

Ранее в Томске была запущена петиция против введения QR-кодов в Томске. На момент написания новости ее подписали больше 3 тысяч человек. Подобные обращения также публиковали жители Хабаровска, Новосибирска, Ульяновский области, Чувашии, Республики Башкирии.

Система QR-кодов заработала в Томской области с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев.

При этом, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин утверждал, что в регионе QR-коды заработают в крайнем случае.

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать локдауна, остановки работы предприятий. Нам нужно сделать всё, чтобы сберечь здоровье людей и сохранить бизнес, чтобы он имел возможность работать, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 8 ноября. – Но для этого всем нам нужно жестко соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения: от масочного режима и обязательной термометрии до проверок прививочных сертификатов на входе».

7 ноября в Томской области установлен новый антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки. Подтверждено больше 270 случаев. В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у почти 50 тысяч жителей региона. До 1 декабря в регионе действует масочный режим, который с большой долей вероятности будет продлен.