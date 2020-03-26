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26 марта,
2020
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Новости

Томские производители организовали доставку продуктов и еды по домам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Фермеры, производители товаров и общепит организуют доставки еды и товаров в дома томичей в период распространения коронавируса.


Уже сейчас заказать готовые блюда и продукты можно через онлайн-сервисы и службы доставки. Например, Областной рынок запустил интернет-магазин здоровых продуктов «Ешь Томское» на портале продукты 70.рф. Заказы через собственные сайты принимают компании «Деревенское молочко», хлебопекарный клуб «Зерно», сыроварни «Светочъ&Ко» и компания KDV. Узнать условия заказа можно на указанных сайтах.

Томские производители организовали доставку продуктов и еды по домам
Фото: скриншот с сайта продукты70.рф

В сети «Лента» объявили акцию «Время проявить заботу!». Можно прийти в магазин, заполнить анкету на стойке информации и стать волонтером, который доставит продукты тем, кому необходима помощь.


Ранее мы писали, что томские заведения общепита запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения.


Также, по информации обладминистрации, сейчас в Томске работают более 140 компаний, которые предлагают услуги доставки готовых блюд. Кроме того, еду от томских ресторанов и кафе предлагают доставлять федеральные сервисы Яндекс.еда (75 заведений) и Delivery Club (30 томских заведений).


«Службы доставки — партнеры Яндекс.Еды увеличивают число курьеров на линии, чтобы гарантировать всем ресторанам в условиях быстро растущего спроса бесперебойную доставку. Курьерские службы готовы обеспечить временную занятость сотрудникам компаний, которые вынуждены будут приостановить свою работу или сократить штат. Подать заявку можно на сайте сервиса», — говорится в сообщении обладминистрации.


Отметим, в Томске официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом. О первом сообщили 18 марта, о втором стало известно сегодня, 26 марта. В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Владимир Путин объявил неделю с  30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Население призывают оставаться дома и не посещать места скопления людей.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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