Добрые новости
29 ноября,
2020
1
фото
Новости

Томские приюты обязали искать владельцев для безнадзорных животных

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Областные депутаты на очередном собрании окончательно утвердили поправки в региональный закон, регулирующий обращение приютов с безнадзорными животными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Томские приюты обязали искать владельцев для безнадзорных животных

«С принятием данного закона мы закрепили отдельные полномочия за приютами по поиску владельцев для безнадзорных животных. Эти полномочия закреплены бюджетным финансированием, и теперь приюты будут обязаны в рамках действующих контрактов реализовывать данную функцию», — приводит «Интерфакс» слова председателя думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрия Лаптева.


По его словам, поправки также совершенствуют положение закона в части содержания щенков. «Они будут подлежать стерилизации не в срок, который установлен для всех собак (31 день), а не ранее чем через 4 месяца с момента рождения», — пояснил Лаптев.

Кроме того, поправки в закон регулируют и возмещение затрат приютов на утилизацию биологических отходов, например, в случае гибели животного.


Лаптев добавил, что они с коллегами договорились о регулярном обсуждении ситуации с приютами для безнадзорных животных для мониторинга исполнения принятых поправок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


О ЛЮДЯХ И ПСАХ

От вакцинации до передержки

СОБАЧИЙ СКАНДАЛ

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.