Томские приюты обязали искать владельцев для безнадзорных животных

Областные депутаты на очередном собрании окончательно утвердили поправки в региональный закон, регулирующий обращение приютов с безнадзорными животными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С принятием данного закона мы закрепили отдельные полномочия за приютами по поиску владельцев для безнадзорных животных. Эти полномочия закреплены бюджетным финансированием, и теперь приюты будут обязаны в рамках действующих контрактов реализовывать данную функцию», — приводит «Интерфакс» слова председателя думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрия Лаптева.





По его словам, поправки также совершенствуют положение закона в части содержания щенков. «Они будут подлежать стерилизации не в срок, который установлен для всех собак (31 день), а не ранее чем через 4 месяца с момента рождения», — пояснил Лаптев.

Кроме того, поправки в закон регулируют и возмещение затрат приютов на утилизацию биологических отходов, например, в случае гибели животного.





Лаптев добавил, что они с коллегами договорились о регулярном обсуждении ситуации с приютами для безнадзорных животных для мониторинга исполнения принятых поправок.