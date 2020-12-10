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10 декабря,
2020
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Томские приставы опечатали пожароопасный пункт приема древесины

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Судебные приставы опечатали пункт приема древесины в Томской области из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Томские приставы опечатали пожароопасный пункт приема древесины

С иском в суд обратилась прокуратура. Сообщалось, что организация, которая занимается лесопереработкой, не имеет на своих складе, офисе и в производственном помещении пожарной сигнализации.


«Ранее в ООО был выявлен гораздо больший перечень нарушений, в связи с чем организацию привлекли к административной ответственности с назначением административного штрафа в 150 тыс. рублей и обязали привести объект в нормативное состояние. Проверка показала, что нарушения устранены не полностью и влекут реальную угрозу здоровью и жизни неопределенного круга лиц», — уточнили в УФССП.


Суд изучил дело и запретил компании производственную деятельность до тех пор, пока объект полностью не оснастят в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Судебные приставы выехали в организацию и опечатали пункт. Дальше они будут регулярно проверять исполнение судебного решения.


Напомним, в январе 2020 года на лесоперерабатывающем предприятии в поселке Причулымский Асиновского района случился пожар, который унес жизни 11ти человек. Пожар тушили на протяжении восьми часов. Рабочие из Узбекистана погибли в домике при лесопилке, который не был оборудован пожарной сигнализацией, не был предназначен для проживания, а на окнах были установлены решетки. Погибшие работали на лесопильном предприятии «Грин Вуд», гендиректором которого являлся гражданин Китая. Последняя проверка «Грин Вуд» до трагедии проходила в 2017 году, тогда прокуратура вынесла предписание об устранении замечаний. Отметим, после трагедии в Томской области начали проверки безопасности на пунктах приема и переработки древесины.


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