Томские приставы нашли алиментщика с долгом в почти 1 млн рублей, когда он вернулся из-за пандемии домой

Приставы нашли мужчину, который задолжал на содержание своих дочерей около 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП. Ранее он уехал из томского села в европейскую часть России, но из-за пандемии вернулся обратно в регион.

После того как мужчина уехал из села Бакчар, его объявили в розыск. Приставы выяснили, что алиментщик находится в Московской области, но его точное местонахождение определить не удалось.





Через несколько месяцев приставы выяснили, что должник вернулся в родной район, но не в Бакчар, а в соседнее село Парбиг. Сотрудники УФССП выехали в село и нашли мужчину, который рассказал, что скрывался намеренно.