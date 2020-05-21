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21 мая,
2020
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Новости

Томские приставы нашли алиментщика с долгом в почти 1 млн рублей, когда он вернулся из-за пандемии домой

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Приставы нашли мужчину, который задолжал на содержание своих дочерей около 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП. Ранее он уехал из томского села в европейскую часть России, но из-за пандемии вернулся обратно в регион.

Томские приставы нашли алиментщика с долгом в почти 1 млн рублей, когда он вернулся из-за пандемии домой

После того как мужчина уехал из села Бакчар, его объявили в розыск. Приставы выяснили, что алиментщик находится в Московской области, но его точное местонахождение определить не удалось.


Через несколько месяцев приставы выяснили, что должник вернулся в родной район, но не в Бакчар, а в соседнее село Парбиг. Сотрудники УФССП выехали в село и нашли мужчину, который рассказал, что скрывался намеренно.

Должник пояснил, что уехал в Московскую область, а затем в Санкт-Петербург, чтобы заработать, но получить доход, на который рассчитывал, не удалось, – говорится в сообщении. – В феврале, потеряв работу и испугавшись распространения коронавирусной инфекции, он и вовсе вернулся домой, чтобы остаться здесь и трудоустроиться.

Сейчас долг мужчины – около 900 тысяч рублей. Приставы предупредили его, что если он не начнет платить алименты в ближайшее время, то его ждет административная, а после и уголовная ответственность.

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