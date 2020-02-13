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13 февраля,
2020
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Томские предприниматели заплатят 380 тысяч рублей штрафа за плохую уборку снега

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Предприниматели, нарушающие правила благоустройства, заплатят штраф в бюджет Томска за некачественную уборку снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Томские предприниматели заплатят 380 тысяч рублей штрафа за плохую уборку снега

Инспекторы «Санитарной милиции» вместе с уполномоченными из районных администраций проверяют качество уборки снега у торговых центров, торговых павильонов, ларьков и магазинов. Они также пресекают случаи выталкивания снега на тротуары и проезжую часть.


«Сегодня недобросовестные предприниматели должны заплатить штраф за плохую уборку снега в размере около 380 тысяч рублей. С начала 2020 года в отношении объектов бизнеса было сделано 291 предписание за ненадлежащую уборку снега. По состоянию на сегодня 222 замечания предприниматели устранили, еще 69 должны исправить до 17 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.


В случае если нарушители правил благоустройства в отведенный срок не устранили замечания, уполномоченные члены комиссий имеют право составить административные протоколы, в этом году таких было 19.


Отмечается, что в обязанности бизнеса входит содержание прилегающей территории, это регламентируют нормы Правил благоустройства и КоАП Томской области. Согласно им, недобросовестные предприниматели, выталкивающие снег на тротуары или проезжую часть, могут получить штрафы до 100 тысяч рублей.

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