Томские предприниматели заплатят 380 тысяч рублей штрафа за плохую уборку снега

Инспекторы «Санитарной милиции» вместе с уполномоченными из районных администраций проверяют качество уборки снега у торговых центров, торговых павильонов, ларьков и магазинов. Они также пресекают случаи выталкивания снега на тротуары и проезжую часть.





«Сегодня недобросовестные предприниматели должны заплатить штраф за плохую уборку снега в размере около 380 тысяч рублей. С начала 2020 года в отношении объектов бизнеса было сделано 291 предписание за ненадлежащую уборку снега. По состоянию на сегодня 222 замечания предприниматели устранили, еще 69 должны исправить до 17 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.





В случае если нарушители правил благоустройства в отведенный срок не устранили замечания, уполномоченные члены комиссий имеют право составить административные протоколы, в этом году таких было 19.





Отмечается, что в обязанности бизнеса входит содержание прилегающей территории, это регламентируют нормы Правил благоустройства и КоАП Томской области. Согласно им, недобросовестные предприниматели, выталкивающие снег на тротуары или проезжую часть, могут получить штрафы до 100 тысяч рублей.