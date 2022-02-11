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Томские предприниматели сыграют в благотворительном спектакле «Ящерица»

ТВ2 ТВ2

Предприниматели Томска пятый год подряд проводят свой досуг в репетициях. Их результатом становится полноценный спектакль, который раз в год они показывают на широкую аудиторию. Все вырученные средства от продаж билетов перечисляются в Фонд Алены Петровой.

Автор: ТОП-театр

– ТОП-театр – театр Томского отделения предпринимателей. Сюда входят люди с небольшими бизнесами. Сделать что-то действительно заметное и важное по отдельности нам сложно: средств немного, да и связей тоже. Когда нас собралось порядка 400 человек, пришла идея сделать одно большое дело. Так получился театр.
Светлана Чурикова, организатор проекта "Благотворительность через искусство"

ТОП-театр ставит спектакли полностью на свои деньги. Первые годы было сложно объяснить людям, почему они должны вложить не только свое время, но и средства, рассказывает организатор проекта Светлана Чурикова. Поэтому в первый год в постановке участвовали, в основном, друзья и знакомые Светланы. Сейчас у театра предпринимателей нет проблем с набором. С каждым годом к проекту присоединяется все больше людей, вступить в актерские ряды просятся даже зрители.

Автор:  ТОП-театр
Автор:  ТОП-театр

–  Работая над спектаклем, мы сами прокачиваем и актерское мастерство, и речь, и боязнь сцены. Ведь многие боятся публичных выступлений, а как при этом презентовать свой бизнес? Полезные навыки. Но главное, мы помогаем больным детям из Фонда Алены Петровой. Только люди не просто опускают деньги в куб, а получают еще и зрелище. Мне кажется, этот симбиоз позволяет жить нашему проекту уже не первый год.
Светлана Чурикова, организатор проекта "Благотворительность через искусство"

Сейчас труппа ТОП-театра насчитывает около 35 человек. В ней и взрослые, и дети. Общий язык со всеми прекрасно находит режиссер Ирина Гилева. Она пятый год приезжает в Томск с Алтая, чтобы поставить благотворительный спектакль.

Автор:  ТОП-театр
Автор:  ТОП-театр

– Ирина Гилева – профессионал. Она училась актерскому мастерству и на режиссерских курсах, поэтому понимает процесс со всех сторон. Ирина может найти подход к взрослым и детям. Она участвует в постановке и как режиссер, и как сценарист, и как декоратор.
Светлана Чурикова, организатор проекта "Благотворительность через искусство"

В этом году итог работы ТОП-театра – спектакль «Ящерица» по произведению Александра Володина. Это постановка об отношениях и уникальном человеческом качестве – не только уметь выражать свои мысли, но и слышать и понимать  другого человека. Также здесь говорится о взаимопонимании и терпимости, о том, что главные человеческие качества – доброта и сопереживание – не имеют временных границ. 

За четыре года томские предприниматели перечислили в фонд имени Алены Петровой больше миллиона рублей. Присоединяйтесь к благотворительному проекту: получайте удовольствие от спектакля и вносите свою лепту в копилку добрых дел.

Автор:  ТОП-театр
Автор:  ТОП-театр

В связи с ковидными ограничениями в этом году спектакль будут играть два дня, чтобы собрать необходимую для лечения сумму. 24 февраля в 19:00 «Ящерицу» можно будет посмотреть в ЦК ТГУ, билеты — здесь. 25 февраля спектакль покажут в 19:00 в БКЗ, билеты — здесь.

Если вы сами или ваши друзья не могут попасть на премьеру, поучаствуйте в благотворительной акции: купите билеты онлайн для детей с ограниченными возможностями или ребятишек из многодетных семей. После покупки их надо сфотографиовать и отправить через WhatsApp или Telegram по номеру: 89138206663 с пометкой «Билет в дар для ребенка». Организаторы передадут его детям.

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