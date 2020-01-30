Томские предприниматели могут получить бизнес-ипотеку от 9,5 % годовых

Компании и индивидуальные предприниматели могут получить бизнес-ипотеку под ставку от 9,5 % годовых. Подобное предложение запустил Альфа-Банк.

Кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых и производственных помещений, а также жилья (например, квартиры для проживания сотрудников в командировке). Приобретаемая недвижимость передается в залог банку. Страхование объекта залога не требуется.





Максимальный размер кредита — 60 млн рублей, срок — до 5 лет. При суммах до 30 млн рублей заемщик получает денежные средства по ускоренной процедуре — по расписке от Росреестра, не дожидаясь госрегистрации объекта залога. Это позволяет сократить срок получения средств на 10-20 дней. Минимальный первоначальный взнос — 15 %. При этом участие заемщика собственными средствами может быть снижено до нуля, если клиент предоставит банку другое обеспечение на сумму первоначального взноса — легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику и оборудование, земельные участки, а также жилую недвижимость, в том числе жилье заемщика - индивидуального предпринимателя.





Клиенты, которые обращаются за кредитом в Альфа-Банк повторно, получают дополнительную скидку — для них ставка снижается на 1 процентный пункт.