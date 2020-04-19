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19 апреля,
2020
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Томские пожарные за сутки выезжали 19 раз тушить сухую траву

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области за минувшие сутки пожарные 19 раз выезжали тушить сухую траву. По данным регионального МЧС,  площадь пожаров составила 16,4 га.

Томские пожарные за сутки выезжали 19 раз тушить сухую траву

Всего с 4 апреля пожарные выезжали на тушение палов 82 раза, общая площадь составила 55,49 га. В связи с повышением пожарной опасности в Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах ввели особый противопожарный режим. 


Во время режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.


Нельзя производить выжигание сухой травы, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Также запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

Наказание за поджог сухой травы и сжигание мусора предусматривает административные штрафы до 30 тыс. рублей для физических лиц, до 200 тыс. рублей — для юрлиц. При введении особого противопожарного режима они увеличиваются вдвое. В случае если пожар уничтожит имущество граждан или от него пострадают люди, наступает уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.


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