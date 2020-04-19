Томские пожарные за сутки выезжали 19 раз тушить сухую траву

В Томской области за минувшие сутки пожарные 19 раз выезжали тушить сухую траву. По данным регионального МЧС, площадь пожаров составила 16,4 га.

Всего с 4 апреля пожарные выезжали на тушение палов 82 раза, общая площадь составила 55,49 га. В связи с повышением пожарной опасности в Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах ввели особый противопожарный режим.







Во время режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.





Нельзя производить выжигание сухой травы, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Также запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

