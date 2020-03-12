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12 марта,
2020
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Томские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В ночь на 12 марта в пожарно-спасательную службу МЧС поступило сообщение о том, что в десятиэтажном жилом доме на улице Ивана Черных в Томске чувствуется запах гари. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Томские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

Пожарные прибыли на место через шесть минут. Источник задымления был обнаружен на 9 этаже. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь с помощью бензореза.


В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат на полу горели вещи, рядом с ними на матрасе находился спящий мужчина в возрасте приблизительно 40 лет. В соседней комнате спала его мать. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры и передали врачам. Медицинская помощь им не потребовалась.


Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. В результате пожара на полу обгорели вещи на площади трех квадратных метров. В ликвидации были задействованы три единицы техники и семь человек.

Томские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
Томские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
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