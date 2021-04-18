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18 апреля,
2021
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Томские пожарные спасли 25 человек из горящего дома

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Накануне ночью пожар произошел в пятиэтажном панельном доме на улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.   

Томские пожарные спасли 25 человек из горящего дома

Горела квартира на втором этаже, на момент прибытия пожарных было зафиксировано сильное задымление.  


«Пожарные спасли из квартиры хозяина 1970 года рождения. Мужчина получил ожоги грудной клетки, рук, лица, дыхательных путей, был госпитализирован в ОКБ.  Всего из подъезда звеньями газодымозащитной службы были спасены 25 человек. Некоторых из них выводили с помощью спасательных устройств (масок, в которые подается воздух)», — говорится в сообщении.


В итоге в двухкомнатной квартире выгорела одна из комнат, в подъезде обгорела электропроводка, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 18 квадратных метра.  Участие в тушении пожара приняли  12 человек и четыре единицы техники.

В настоящее время причина пожара устанавливается. 

Последствия пожара на улице Льва Толстого
Последствия пожара на улице Льва Толстого
Фото: представлено пресс-службой МЧС

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