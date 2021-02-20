Томские пожарные ликвидировали возгорание в Театре юного зрителя

Напомним, в 11:01 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на пер. Нахановича.



На момент прибытия первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра самостоятельно вышел 21 человек, еще четыре человека были эвакуированы пожарными.



Пострадавших нет.



От МЧС России на месте работают 20 единиц техники, 75 человек.









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