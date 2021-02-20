Добрые новости
20 февраля,
2021
1
фото
Новости

Томские пожарные ликвидировали возгорание в Театре юного зрителя

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пожарные локализовали возгорание в Театре юного зрителя. Площадь пожара – 200 квадратных метров. В пресс-службе МЧС уточняют, что ранее озвученная площадь в 1,5 тысячи квадратных метров – площадь задымления.


В 14.59 было ликвидировано открытое горение. В 15.14 пожар в ТЮЗе полностью ликвидирован.

Томские пожарные ликвидировали возгорание в Театре юного зрителя

Напомним, в 11:01 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на пер. Нахановича.
 
На момент прибытия первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра самостоятельно вышел 21 человек, еще четыре человека были эвакуированы пожарными.
 
Пострадавших нет.
 
От МЧС России на месте работают 20 единиц техники, 75 человек.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Пожар произошел в Томском театре юного зрителя. Фото и видео

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.