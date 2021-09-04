Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томские пожарные вернулись из двухмесячной командировки в Якутию
Новости

Томские пожарные вернулись из двухмесячной командировки в Якутию

ТВ2 ТВ2

Томские парашютисты и десантники вернулись из Якутии, где находились на тушении пожаров. Они локализировали огонь в сложном и горимом районе — Горный улус, где сложилась наиболее критическая обстановка и возникала угроза населенным пунктам.

«Наши сотрудники в очередной раз достойно справились с поставленной задачей по ликвидации лесных пожаров. Профессионализм томичей высоко оценён не только Министерством Якутии, но и Федеральным агентством лесного хозяйства. В преддверии празднования Дня работников леса бойцам будут вручены памятные знаки и награды за помощь в тушении огня», — сообщил руководитель Томской авиабазы Александр Самарцев.

Для многих членов команды это была самая долгая командировка в карьере. К тому же — самая опасная.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

«Повлиять на огонь уже невозможно»: в Якутии горит более 2,1 миллиона гектаров леса

«Из-за дыма днем темно, как ночью»: как живут якутские поселки вблизи горящего леса

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.