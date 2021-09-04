Томские пожарные вернулись из двухмесячной командировки в Якутию

Томские парашютисты и десантники вернулись из Якутии, где находились на тушении пожаров. Они локализировали огонь в сложном и горимом районе — Горный улус, где сложилась наиболее критическая обстановка и возникала угроза населенным пунктам.

«Наши сотрудники в очередной раз достойно справились с поставленной задачей по ликвидации лесных пожаров. Профессионализм томичей высоко оценён не только Министерством Якутии, но и Федеральным агентством лесного хозяйства. В преддверии празднования Дня работников леса бойцам будут вручены памятные знаки и награды за помощь в тушении огня», — сообщил руководитель Томской авиабазы Александр Самарцев.

Для многих членов команды это была самая долгая командировка в карьере. К тому же — самая опасная.