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Главная Новости Томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры многоэтажки
Новости

Томские пожарные спасли мужчину из горящей квартиры многоэтажки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
5 часов назад

Пожарные в Томске вытащили из горящей квартиры 53-летнего мужчину, еще семь человек были эвакуированы. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, пожар в 16-этажном доме на улице Мельничная, 47, поступил в дежурную часть 18 июля. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на 11-м этаже шел дым. Пожарным пришлось вскрыть квартиру при помощи специального инструмента.

«В задымленном помещении звеном газодымозащитной службы был обнаружен на диване мужчина. 53-летний хозяин квартиры был спасен и передан бригаде скорой помощи. Пострадавший, получивший отравление продуктами горения, был госпитализирован в Областную клиническую больницу. Также по лестничным маршам пожарные спасли с 11 этажа семь человек», — говорится в сообщении.

В итоге в квартире обгорели вещи на площади четыре квадратных метра. Пожар был потушен за 24 минуты после вызова, в нем было задействовано 31 человек и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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