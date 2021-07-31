Томские пожарные останутся в командировке в Якутии до середины августа

Томские авиапожарные останутся на ликвидации лесных пожаров в Якутии до 15 августа, сообщает пресс-служба областной администрации. Решение принято на заседании федерального координационного штаба по тушению лесных пожаров. Рабочая командировка томской авиагруппы из 25 человек продолжается уже 30 дней.

Напомним, территория работы томской команды — район села Бердигестях, достаточно большое горное лесничество. В обязанности пожарных входит прокладка минеральной полосы. Это искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы. В Якутии — до мерзлоты, примерно на штык лопаты. Полоса становится неким барьером и не дает огню распространяться. Далее производится контролируемый отжиг, чтобы ограничить территории природного пожара, так как то, что уже горело, снова гореть не будет.

По данным Авиалесоохраны, сейчас в Якутии действуют 83 лесных пожара. В борьбе с огнем задействовано более 550 сотрудников из различных регионов страны.