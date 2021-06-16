Часть депутатов Думы города Томска готовы присоединиться к работе создаваемого Общественного комитета по борьбе с коррупцией.

В конце минувшего месяца депутаты думы Томска от партии «Новые люди» Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань анонсировали создание Общественного комитета по борьбе с коррупцией. По словам народных избранников, новая структура должна будет вести «общественный контроль за государственными и муниципальными контрактами и субсидиями», «оценивать их адекватность и соразмерность» и продолжать ранее начатую работу по снижению бюджетных издержек. Первым результатом таковой стало снижение расходов мэрии и гордумы на взаимодействие со СМИ: из более 17 сэкономленных миллионов рублей девять депутаты направили на ремонт кровли в томской школе №19.

Максим Вдовин призвал «всех неравнодушных томичей и жителей Томской области присоединяться к работе». В свою очередь Александр Цин-Дэ-Шань, выступая с думской трибуны, призвал коллег по депутатскому корпусу к продолжению сотрудничества «без оглядки на партийную принадлежность, официальные статусы и регалии».

«Общественный комитет открыт для каждого, кто ставит интересы Томска и томичей выше кулуарных договоренностей и сиюминутных прибылей, — обозначил Цин-Дэ-Шань. — Давайте продолжим действовать вместе во благо нашего города и всех наших жителей».