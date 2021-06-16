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Главная Новости Томские политики поддержали партию «Новые люди» в контроле бюджетных расходов
Новости

Томские политики поддержали партию «Новые люди» в контроле бюджетных расходов

ТВ2
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3 часа назад

Часть депутатов Думы города Томска готовы присоединиться к работе создаваемого Общественного комитета по борьбе с коррупцией.

В конце минувшего месяца депутаты думы Томска от партии «Новые люди» Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань анонсировали создание Общественного комитета по борьбе с коррупцией. По словам народных избранников, новая структура должна будет вести «общественный контроль за государственными и муниципальными контрактами и субсидиями», «оценивать их адекватность и соразмерность» и продолжать ранее начатую работу по снижению бюджетных издержек. Первым результатом таковой стало снижение расходов мэрии и гордумы на взаимодействие со СМИ: из более 17 сэкономленных миллионов рублей девять депутаты направили на ремонт кровли в томской школе №19.

Максим Вдовин призвал «всех неравнодушных томичей и жителей Томской области присоединяться к работе». В свою очередь Александр Цин-Дэ-Шань, выступая с думской трибуны, призвал коллег по депутатскому корпусу к продолжению сотрудничества «без оглядки на партийную принадлежность, официальные статусы и регалии».

«Общественный комитет открыт для каждого, кто ставит интересы Томска и томичей выше кулуарных договоренностей и сиюминутных прибылей, — обозначил Цин-Дэ-Шань. — Давайте продолжим действовать вместе во благо нашего города и всех наших жителей».

Фото:  Александр Цин-Дэ-Шань

Межпартийная коалиция… ну, почти

Как видно, выступление Александра Цин-Дэ-Шань нашло отклик у его коллег. Во всяком случае сразу несколько депутатов, представляющих в городском парламенте разные политические силы, положительно отозвались о новой структуре и даже выразили желание присоединиться к ее работе. Об этом, в частности, заявили депутат Василий Еремин и Константин Ушаков (партии «Яблоко» и «Справедливая Россия»).

«Любую инициативу в борьбе с коррупцией я приветствую и поддерживаю! Общественный контроль нужен, и он выявляет массу злоупотреблений, — уверен Еремин. — К сожалению, власти бездействуют; как результат, несменяемость власти и невозможность проведения референдумов все народные предложения выбрасывает в корзину. Если Новым людям удастся переломить ход событий, это станет вкладом в торжество справедливости. Я с вами!».

«Если идея создать этот комитет не предвыборный хайп, а искреннее желание навести порядок, то и я, и вся фракция «Справедливой России» в Думе Томска поддерживаем это начинание», — поддерживает коллег по депутатской работе справедливоросс Ушаков.

Хорошей идеей считает создание Общественного комитета по борьбе с коррупцией и депутат от партии КПРФ Владимир Чолахян. По его словам, «коррупция является раковой опухолью современного капиталистически-потребительского российского общества, пустившей свои метастазы во все сферы государственного организма». Он, впрочем, указывает, что деятельность ОКБК должна быть «абсолютно обособленной от всех политических взглядов, связей и пристрастий», и рекомендует инициаторам проекта начать свой анализ и контроль «с самых крупных государственных, областных и муниципальных проектов и высокопоставленных уполномоченных лиц». В этом случае, по мнению Чолахяна, проект партии «Новые люди» позволит «решить проблему системной коррумпированности и монополизации нашего города и области».

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