«Невозможно одобрять насилие»: томские политики о начале войны на Донбассе

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Публикуем реакцию томских политиков на это известие.

Оксана Козловская, спикер Думы Томской области:

«Главные события, конечно же, на Донбассе. Украинский режим начал военную операцию. Вновь обстрелы, убитые и раненые, десятки тысяч беженцев, среди которых дети.

Двадцать первого февраля Президент России В.В. Путин выступил с Обращением к россиянам и подписал Указы о признании Луганской и Донецкой Народных Республик. Это решение уже одобрено Палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Подчеркну, что голосовали обе Палаты единогласно!

В ответ на это - США и европейские страны ввели новый пакет санкций против Российского государства.

Но, по данным ВЦИОМ, почти 80% россиян поддержали решение Президента и готовы оказывать помощь нашим братским народам. Решение о помощи нашим соотечественникам принял Губернатор области, его одобрили все фракции политических партий в Законодательной Думе.

Предлагаю депутатам всех уровней власти включиться в эту работу.

Все эти события и вызовы во - многом определят развитие страны и региона».