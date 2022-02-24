«Невозможно одобрять насилие»: томские политики о начале войны на Донбассе

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Публикуем реакцию томских политиков на это известие.
Оксана Козловская, спикер Думы Томской области:
«Главные события, конечно же, на Донбассе. Украинский режим начал военную операцию. Вновь обстрелы, убитые и раненые, десятки тысяч беженцев, среди которых дети.
Двадцать первого февраля Президент России В.В. Путин выступил с Обращением к россиянам и подписал Указы о признании Луганской и Донецкой Народных Республик. Это решение уже одобрено Палатами Федерального Собрания Российской Федерации. Подчеркну, что голосовали обе Палаты единогласно!
В ответ на это - США и европейские страны ввели новый пакет санкций против Российского государства.
Но, по данным ВЦИОМ, почти 80% россиян поддержали решение Президента и готовы оказывать помощь нашим братским народам. Решение о помощи нашим соотечественникам принял Губернатор области, его одобрили все фракции политических партий в Законодательной Думе.
Предлагаю депутатам всех уровней власти включиться в эту работу.
Все эти события и вызовы во - многом определят развитие страны и региона».
Станислав Карпов, депутат Думы Томской области от ЛДПР:
«Три дня назад президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. Партия ЛДПР поддержала данное решение. Я хотел бы вспомнить выступление Владимира Жириновского, произнесенное им с трибуны в декабре прошлого года. Цитирую: «Надо сказать: давайте выполнять. Отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля». К сожалению, он резюмировал, что год будет неспокойным, но добавил, что это будет год, когда Россия снова встанет великой страной».
Давид Аветян, депутат Думы Томска:
«Война с Украиной, объявленная Путиным, — чудовищная историческая ошибка. Невозможно одобрять насилие и страдания. Я против этой войны. Я за мир с Украиной».
Артем Канарев, депутат Думы Томска:
«Путин объявил войну. Начал настоящую войну с Украиной. Это трагедия и позор России. Это трагедия Украины. Это горе для миллионов людей в обеих странах. Гробы, слёзы матерей, страх детей. Это преступление».
Андрей Фатеев, Депутат Думы Томска:
«Надо называть вещи своими именами.
То, что произошло сегодня - военная агрессия со стороны России на Украину.
То, что сделал Путин - военное преступление (не первое с его стороны).
Кучка обезумевших дедов бьётся в военном угаре, но после придет болезненное похмелье. И болезненное оно будет для всех россиян.
Путин отправил в Украину стальные танки и солдат, а обратно мы получим цинковые гробы и трупы.
Неважно когда Путин с пособниками предстанут перед трибуналом в Гааге, важно сколько невинных людей погибнет до этого момента от их рук.
Я против этой войны. Это безумие надо немедленно остановить».