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«Невозможно одобрять насилие»: томские политики о начале войны на Донбассе

ТВ2 ТВ2

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Публикуем реакцию томских политиков на это известие.

Оксана Козловская, спикер Думы Томской области:

«Главные события, конечно же, на Донбассе. Украинский режим начал военную операцию. Вновь обстрелы, убитые и раненые, десятки тысяч беженцев, среди которых дети.

Двадцать первого февраля Президент России В.В. Путин выступил с Обращением к россиянам и подписал Указы о признании Луганской и Донецкой Народных Республик. Это решение уже одобрено Палатами Федерального Собрания Российской Федерации.  Подчеркну, что голосовали обе Палаты единогласно!

В ответ на это - США и европейские страны ввели новый пакет санкций против Российского государства.

Но, по данным ВЦИОМ, почти 80% россиян поддержали решение Президента и готовы оказывать помощь нашим братским народам.  Решение о помощи нашим соотечественникам принял Губернатор области, его одобрили все фракции политических партий в Законодательной Думе.

Предлагаю депутатам всех уровней власти включиться в эту работу.

Все эти события и вызовы во - многом определят развитие страны  и региона». 

Станислав Карпов, депутат Думы Томской области от ЛДПР:

«Три дня назад президент Российской федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о признании независимости Донецких и Луганских народных республик. Партия ЛДПР поддержала данное решение. Я хотел бы вспомнить выступление Владимира Жириновского, произнесенное им с трибуны в декабре прошлого года. Цитирую: «Надо сказать: давайте выполнять. Отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля». К сожалению, он резюмировал, что год будет неспокойным, но добавил, что это будет год, когда Россия снова встанет великой страной».

Давид Аветян, депутат Думы Томска:

«Война с Украиной, объявленная Путиным, — чудовищная историческая ошибка. Невозможно одобрять насилие и страдания. Я против этой войны. Я за мир с Украиной».

Артем Канарев, депутат Думы Томска:

«Путин объявил войну. Начал настоящую войну с Украиной. Это трагедия и позор России. Это трагедия Украины. Это горе для миллионов людей в обеих странах. Гробы, слёзы матерей, страх детей. Это преступление».

Давил Аветян
Давил Аветян
Артем Канарев
Артем Канарев

Андрей Фатеев, Депутат Думы Томска:

«Надо называть вещи своими именами.

То, что произошло сегодня - военная агрессия со стороны России на Украину.
То, что сделал Путин - военное преступление (не первое с его стороны).

Кучка обезумевших дедов бьётся в военном угаре, но после придет болезненное похмелье. И болезненное оно будет для всех россиян. 

Путин отправил в Украину стальные танки и солдат, а обратно мы получим цинковые гробы и трупы.

Неважно когда Путин с пособниками предстанут перед трибуналом в Гааге, важно сколько невинных людей погибнет до этого момента от их рук.

Я против этой войны. Это безумие надо немедленно остановить».

 

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