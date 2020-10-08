Томские врачи начнут ездить к пациентам на такси

Томские поликлиники получили в пользование 30 дополнительных автомобилей для выездов к пациентам на дом. 8 октября медики 15 медицинских учреждений Томска и Томского района отправились по вызовам на автомобилях, арендованных у таксопарков.
В первые рейсы выехали 30 машин.
«Количество вызовов врачей на дом пока не снижается, нагрузка на терапевта составляет по 30-40 адресов, служебного транспорта не хватает, поэтому привлеченные автомобили помогут врачам быстрей прибывать на вызов, а томичам – сократить время ожидания», - цитируют губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
За весь период в Томской области установлены 8 323 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6 660, умерших 90. По данным обладминистрации, в регионе 48,6% свободных коек.
Заболевшие томичи в социальных сетях жалуются на долгое ожидание приезда скорой помощи.