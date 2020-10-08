Добрые новости
08 октября,
2020
Новости

Томские врачи начнут ездить к пациентам на такси

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские поликлиники получили в пользование 30 дополнительных автомобилей для выездов к пациентам на дом. 8 октября медики 15 медицинских учреждений Томска и Томского района отправились по вызовам на автомобилях, арендованных у таксопарков.


В первые рейсы выехали 30 машин.


«Количество вызовов врачей на дом пока не снижается, нагрузка на терапевта составляет по 30-40 адресов, служебного транспорта не хватает, поэтому привлеченные автомобили помогут врачам быстрей прибывать на вызов, а томичам – сократить время ожидания», - цитируют губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

За весь период в Томской области установлены 8 323 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6 660, умерших 90. По данным обладминистрации, в регионе 48,6% свободных коек. 


Заболевшие томичи в социальных сетях жалуются на долгое ожидание приезда скорой помощи.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.