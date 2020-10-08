Томские врачи начнут ездить к пациентам на такси

Томские поликлиники получили в пользование 30 дополнительных автомобилей для выездов к пациентам на дом. 8 октября медики 15 медицинских учреждений Томска и Томского района отправились по вызовам на автомобилях, арендованных у таксопарков.





В первые рейсы выехали 30 машин.





«Количество вызовов врачей на дом пока не снижается, нагрузка на терапевта составляет по 30-40 адресов, служебного транспорта не хватает, поэтому привлеченные автомобили помогут врачам быстрей прибывать на вызов, а томичам – сократить время ожидания», - цитируют губернатора Томской области Сергея Жвачкина.