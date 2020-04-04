Томские полицейские задержали пенсионерку, нарушившую карантин по коронавирусу

Полицейские задержали в Томске пенсионерку, нарушившую карантин по возвращении из заграницы. Пожилую женщину и ее внука, с которым она пыталась уехать из Томска, поместили в больницу.

Полицейские установили, что в Томск прибыла 61-летняя жительница Колпашева, которая 25 марта вернулась из заграницы и остановилась у родственника. Пенсионерку уведомили, что она должна находиться в домашней изоляции 14 дней со дня прибытия.





Несмотря на предупреждение правоохранителей, 2 апреля женщина попыталась уехать из Томска вместе с несовершеннолетним внуком. Полицейские задержали их на остановке и передали медиками, которые поместили обоих в больницу.