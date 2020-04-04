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04 апреля,
2020
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Томские полицейские задержали пенсионерку, нарушившую карантин по коронавирусу

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Полицейские задержали в Томске пенсионерку, нарушившую карантин по возвращении из заграницы. Пожилую женщину и ее внука, с которым она пыталась уехать из Томска, поместили в больницу.

Томские полицейские задержали пенсионерку, нарушившую карантин по коронавирусу

Полицейские установили, что в Томск прибыла 61-летняя жительница Колпашева, которая 25 марта вернулась из заграницы и остановилась у родственника. Пенсионерку уведомили, что она должна находиться в домашней изоляции 14 дней со дня прибытия. 


Несмотря на предупреждение правоохранителей, 2 апреля женщина попыталась уехать из Томска вместе с несовершеннолетним внуком. Полицейские задержали их на остановке и передали медиками, которые поместили обоих в больницу.

Видео: Управление МВД по Томской области

В отношении пенсионерки возбуждено дело за нарушение закона в области обеспечения санэпидемиологического благополучия населения. Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от  50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от  200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.


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