Томские полицейские задержали пенсионерку, нарушившую карантин по коронавирусу

Полицейские задержали в Томске пенсионерку, нарушившую карантин по возвращении из заграницы. Пожилую женщину и ее внука, с которым она пыталась уехать из Томска, поместили в больницу.
Полицейские установили, что в Томск прибыла 61-летняя жительница Колпашева, которая 25 марта вернулась из заграницы и остановилась у родственника. Пенсионерку уведомили, что она должна находиться в домашней изоляции 14 дней со дня прибытия.
Несмотря на предупреждение правоохранителей, 2 апреля женщина попыталась уехать из Томска вместе с несовершеннолетним внуком. Полицейские задержали их на остановке и передали медиками, которые поместили обоих в больницу.
Видео: Управление МВД по Томской области
В отношении пенсионерки возбуждено дело за нарушение закона в области обеспечения санэпидемиологического благополучия населения. Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Напомним, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.
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