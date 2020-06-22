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22 июня,
2020
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Томские полицейские задержали группу наркосбытчиков. Видео

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские полицейские в рамках операции «Мак» задержали группу, которая занималась выращиванием конопли и изготовлением из нее марихуаны. Потом наркотики продавали на территории Томской области. Как сообщает пресс-служба областного МВД, задержание проводилось при помощи спецотряда «Гром».

Видео: пресс-служба УМВД по Томской области

По предварительным данным, преступная группа, состоящая из пяти жителей областного центра, трое из которых состоят в родстве, оборудовали квартиру для культивирования конопли в одном из домов в Ленинском районе. В квартире имелось все необходимое оборудование: садовый инвентарь, лампы солнечного освещения, датчики температуры, вентиляция и вытяжки, а также различные и специальные удобрения.


В ходе обысков все оборудование и наркотики были изъяты, возбуждено уголовное дело. В отношении двоих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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