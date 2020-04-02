Томские полицейские выявили 11 нарушений карантинного режима

Полицейские Томска совместно с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают проверять соблюдение карантина и режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По состоянию на 31 марта 2020 года проверено 8800 человек. За прошедшие сутки стражами порядка проверено более 700 граждан, выявлено 11 нарушений карантинного режима, за весь период проверочных мероприятий выявлено 14 нарушений. Кроме того, полицейские усилили меры по поддержанию порядка в общественных местах и проведению разъяснительных бесед с гражданами.

В областном УМВД напомнили, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.





Сотрудники полиции призывают граждан внимательно относиться к публикуемой в Интернете и мессенджерах информации, ориентироваться на данные официальных источников.





Напомним, Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушение обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.