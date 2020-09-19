Томские полицейские спасли девочку на трассе, вовремя доставив ее в больницу

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Томские полицейские спасли пятилетнюю девочку с приступом эпилепсии на трассе, они вовремя доставили ее в больницу, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: УМВД по Томской области

Происшествие случилось на трассе Новосибирск- Томск, в районе села Кафтанчиково. К сотрудникам полиции лейтенанту Станиславу Надееву и лейтенанту Ивану Савинову обратились за помощью 54-летний водитель и 30-летняя женщина. Женщина рассказала полицейским, что у пятилетней дочери начался эпилептический приступ. Ребенок срочно нуждался в неотложной медицинской помощи, и женщина попросила помочь им как можно быстрее добраться до ближайшей больницы.

«Сотрудники полиции, оперативно оценив ситуацию, приняли решение сопроводить автомобиль с ребёнком до медицинского учреждения. Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы сопроводили автомобиль в медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе УМВД.

По информации ведомства, сейчас девочка вместе с мамой все еще находятся в больнице, полицейские решили их навестить.