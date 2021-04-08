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08 апреля,
2021
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Томские полицейские поймали воров, которые крали металл из поездов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске транспортные полицейские задержали троих местных жителей, которые похищали металл на железнодорожной станции Томск-1 осенью и зимой прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Томские полицейские поймали воров, которые крали металл из поездов

«Транспортные полицейские установили, что с октября по ноябрь 32-летний местный житель совместно с 23-летним знакомым в ночное время приезжали в места стоянки грузовых поездов, находили полувагоны с металлоломом и похищали часть груза. На личном автомобиле одного из злоумышленников похищенное перевозилось в пункты приема лома черных и цветных металлов и сдавалось за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.


В декабре прошлого года к кражам привлекли еще одного 20-летнего знакомого, при помощи которого они сбросили из вагона более двух центнеров лома черного металла. Металл мужчины попытались сбыть, но были задержаны с поличным полицейскими. В общей сложности было похищено около 2 тонн металла, ущерб составил почти 20 тысяч рублей.

В настоящее время следователями Томского линейного отдела расследование уголовного дела по фактам краж завершено. Задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок пять лет.

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