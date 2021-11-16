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Новости

Томские полицейские задержали подозреваемых в краже почти 300 килограммов железнодорожных деталей

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В дежурную часть Томского линейного отдела (ЛО) сообщили о том, что экипаж ГИБДД обнаружил вблизи подъездных железнодорожных путей двоих мужчин, которые складывали в такси металлические предметы. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Позже полицейские, которые выехали на место, выяснили, что накануне 30-летний, ранее судимый за кражу, местный житель заметил на ремонтируемых железнодорожных путях неукрепленные детали. Дождавшись вечера, подозреваемый на автомобиле своего знакомого подъехали к железной дороге и демонтировали 83 металлических детали общим весом около 280 килограммов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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