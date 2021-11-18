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Томские полицейские спасли заблудившегося в тайге вахтовика

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Полицейские из Верхнекетского района Томской области Антон Левченко и Игорь Сидоренко спасли мужчину, ушедшего на охоту из вахтового поселка в 200 километрах от Белого Яра. Охотник заблудился в лесу, подвернул ногу и не мог идти дальше, он 5 дней питался замороженными ягодами и пил воду из ледяных ручьев.

Капитаны полиции Антон Левченко и Игорь Сидоренко

Как сообщает региональное управление МВД, коллеги 50-летнего вахтовика сообщили о его пропаже днем 14 ноября, ушел в лес мужчина четырьмя днями раньше. Полицейские, опросив других вахтовиков, узнали направление, в котором ушел охотник, и поехали искать его на служебном снегоходе. Когда сотрудники полиции добрались до болот, им пришлось оставить технику и идти дальше пешком.

 «Двигаясь в сторону предполагаемого маршрута охотника, сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли двигаться в верном направлении. Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в 7 километрах от вахтового посёлка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра», — говорится в сообщении ведомства.

Оказав вахтовику необходимую помощь, полицейские довели его до снегохода и доставили в рабочий поселок. От госпитализации мужчина отказался.
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