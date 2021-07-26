Томские полицейские просят помочь найти родителей найденного мальчика

Полиция разыскивает родителей или других родственников семилетнего мальчика, который один гулял по Томску. На ребенка обратили внимание неравнодушные томичи и привели его в отдел полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ребенок пояснил сотрудникам полиции, что с утра гуляет по улицам Томска один, пояснить, где живет, не может. Полицейским удалось выяснить со слов мальчика, что его зовут Николай и ему 7 лет. Также, со слов мальчика, его мать зовут Алена, а отца – Николай», — отмечают в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность мальчика и его родителей. Всех, кто может помочь информацией по данному факту, просят обращаться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району, а также по телефонам: 8 (3822) 795-092, 8-9609709115 или 02 (102 – с мобильного)