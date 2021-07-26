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Главная Новости Томские полицейские просят помочь найти родителей найденного мальчика
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Томские полицейские просят помочь найти родителей найденного мальчика

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Полиция разыскивает родителей или других родственников семилетнего мальчика, который один гулял по Томску. На ребенка обратили внимание неравнодушные томичи и привели его в отдел полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Автор:  пресс-служба областного УМВД

«Ребенок пояснил сотрудникам полиции, что с утра гуляет по улицам Томска один, пояснить, где живет, не может. Полицейским удалось выяснить со слов мальчика, что его зовут Николай и ему 7 лет. Также, со слов мальчика, его мать зовут Алена, а отца – Николай», — отмечают в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность мальчика и его родителей. Всех, кто может помочь информацией по данному факту, просят обращаться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району, а также по телефонам: 8 (3822) 795-092, 8-9609709115 или 02 (102 – с мобильного)

 

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