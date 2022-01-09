Томские полицейские ищут пропавшую в поселке Светлый несовершеннолетнюю девушку

Полиция разыскивает 14-летнюю Анну Туеву, которая 8 января ушла из дома в поселке Светлый и до сих пор не вернулась. Всех обладающих сведениями о местонахождении подростка просят обращаться в полицейский участок.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило сообщение о том, что 08 января 2022 года около 16 .00 из дома в п. Светлый и до настоящего времени не вернулась Туева Анна, 2007 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы областного УМВД.



На вид девушке 14 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка каре. Была одета в черную куртку, черный шарф и черную шапку с надписью «Puma».



Лиц, располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней, просим обратиться в дежурную часть УМВД России по Томской области по телефонам 02 и 112.