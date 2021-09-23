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Томские поисковики нашли останки 36 солдат и медсестры на местах сражений в Новгородской области

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Томские поисковики обнаружили на местах сражений времен Великой Отечественной войны останки 36 солдат и одной медсестры. Об этом сообщается в группе Поискового движения Томской области в социальной сети ВКонтакте. Десятая поисковая экспедиция отряда «Сибиряк» проходила в Старорусском, Парфинском и Демянском районах Новгородской области. 

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Поисковый отряд в составе девяти человек проводил поисковые работы на месте бывшей деревни Рыкалово Парфинского района на берегу реки Пола. После ожесточенных боев деревня была полностью уничтожена. Также работы прошли в Демянском районе западнее деревни Цемена, где ранее уже разыскивались и поднимались останки солдат. В результате проведенной поисковой экспедиции были найдены останки 36 солдат и одной медсестры возрастом около 20 лет. Все найденные солдаты были одеты в шинели или полушубки и обуты в валенки, а значит, они погибли в зимнее наступление в феврале 1943 года.

«Вместе с останками были подняты санитарные принадлежности, одноразовые перевязочные пакеты, пробирки с различным содержимым, по-видимому, для обработки ран, а также именная ложка с надписью «ЛИЗА». Вместе с останками солдат, было обнаружено множество подсумков с боеприпасами. С останками одного солдата был обнаружен немецкий китель, свернутый и увязанный широким кожаным поясным ремнем, на ремне немецкий тройной подсумок для патронов, в котором оказались патроны к винтовке Мосина. Что указывало на то, что данный солдат мог быть разведчиком, и носил в рюкзаке немецкий китель для проведения специальных разведывательных операций с переодеванием в немецкую форму», — говорится в сообщении.

По медальону одного из солдат были установлены данные о нем. Это помогло установить и разыскать его родственников — двух сыновей и дочь.

Все найденные останки, протоколы эксгумации, а также отчет о проведении поисковых работ поисковым отрядом «Сибиряк» были переданы представителю по Старорусскому району поисковой экспедиции «Долина». Копии протоколов эксгумаций, протоколов раскопа и отчета поискового отряда о проведении поисковых работ доставлены в Томск.

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