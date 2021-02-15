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15 февраля,
2021
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Новости

Томские подводники завоевали 13 медалей на кубке России

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Кубок России по подводному плаванию в ластах завершился в Томске 14 февраля. По итогам командного зачета Томская область заняла второе место, сообщает региональная федерация подводного спорта.

Томские подводники завоевали 13 медалей на кубке России

11 февраля, в первый день соревнований, томские подводники завоевали две медали. Александра Скурлатова стала второй в ластах на дистанции в 100 метров, а Василий Пушкарев победил в плавании на 100 метров.


12 февраля Алена Паршина и Татьяна Причинина заняли первое и второе места в стометровке, а смешанная команда томичей стала третьей в эстафете по плаванию на дистанции в 50 метров.


В третий день соревнований Александра Скурлатова стала второй в плавании на 50 метров, а Василий Пушкарев занял третье место на этой же дистанции. В подводном плавании на 400 метров бронзу завоевала Татьяна Причинина. В эстафете на 200 метров команда томичек заняла второе место, мужская команда региона на этой дистанции также стала второй.


14 февраля, в заключительный день соревнований, Александра Скурлатова победила в плавании на 50 метров, а мужская и женская команды стали вторыми в эстафете на стометровку.

Автор фото — Валерий Доронин
Автор фото — Валерий Доронин
Автор фото — Валерий Доронин
Автор фото — Валерий Доронин
Автор фото — Валерий Доронин
Автор фото — Валерий Доронин

По итогам командного зачета кубка России Томская область заняла второе место с результатом в 1571 очко. Красноярская команда, набравшая 1647 очков, стала победителем турнира, а третье место заняли представители Новосибирской области.

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