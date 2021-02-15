Томские подводники завоевали 13 медалей на кубке России

Кубок России по подводному плаванию в ластах завершился в Томске 14 февраля. По итогам командного зачета Томская область заняла второе место, сообщает региональная федерация подводного спорта.

11 февраля, в первый день соревнований, томские подводники завоевали две медали. Александра Скурлатова стала второй в ластах на дистанции в 100 метров, а Василий Пушкарев победил в плавании на 100 метров.





12 февраля Алена Паршина и Татьяна Причинина заняли первое и второе места в стометровке, а смешанная команда томичей стала третьей в эстафете по плаванию на дистанции в 50 метров.





В третий день соревнований Александра Скурлатова стала второй в плавании на 50 метров, а Василий Пушкарев занял третье место на этой же дистанции. В подводном плавании на 400 метров бронзу завоевала Татьяна Причинина. В эстафете на 200 метров команда томичек заняла второе место, мужская команда региона на этой дистанции также стала второй.





14 февраля, в заключительный день соревнований, Александра Скурлатова победила в плавании на 50 метров, а мужская и женская команды стали вторыми в эстафете на стометровку.