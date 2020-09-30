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30 сентября,
2020
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Томские подводники стали победителями чемпионата России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сборная подводников Томской области завоевала кубок на чемпионате России и медали в личных зачетах. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, в них участвовали 250 спортсменов России из 20 регионов страны. Представительница томской сборной также обновила рекорд России и Европы по подводному плаванию. 

Томские подводники стали победителями чемпионата России
Фото: podvodoy.prо

Несмотря на то что томичи возобновили тренировочный процесс практически позже всех, а в составе отсутствовал лидер Дмитрий Журман, кубок за первое общекомандное место летит в Томск, — сообщили в томской федерации подводного спорта.  

Второй на чемпионате стала команда Красноярского края, а «бронзу» завоевали пловцы Ярославской области.


Томскую область представляли 33 спортсмена, которые выиграли не только кубок чемпионата, но и медали в личных зачетах. Так, Алена Паршина обновила рекорд России и Европы по подводному плаванию, взяла «золото» на нырянии в длину и выиграла серебряные медали еще в трех дисциплинах. Полный список медалистов можно увидеть на сайте томской федерации подводного спорта.

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