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Томские пловцы не могут вылететь из Венгрии, куда ездили на Кубок мира

ТВ2 ТВ2

25-27 февраля в городе Эгер в Венгрии проходил первый этап Кубка мира по плаванию в ластах. На нем выступала сборная Томской области, которая выиграла 19 наград, в том числе 7 золотых медалей. Первого марта томская делегация из 15 человек должна была вернуться в Россию, но их рейс и другие отменили из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза для российских авиакомпаний.

Отметим, 27 февраля страны Европейского союза приняли решение ограничить для самолетов российских авиакомпаний полеты и приземления в своем воздушном пространстве. Это стало одной из санкций из-за «специальной военной операции», которую Россия развернула в Украине.

Как рассказала журналистам президент региональной федерации подводного спорта Наталья Гречихина, которая также находится в составе группы, в похожей ситуации оказались спортсмены и из других регионов России. Сейчас делегация пытается дозвониться до консульства, чтобы сообщить о ситуации и получить ответ.

По словам Натальи Гречихиной, до первого марта у спортсменов и сопровождающих забронирована гостиница и есть деньги на другие расходы, полученные во время выезда на соревнования, но положение дел осложняется ростом курса евро к рублю. 

Фотограф Валерий Доронин рассказал ТВ2, что пока у группы все хорошо, они заселяются в отель в Будапеште и ждут ответа от консульства. Судя по расписанию рейсов, есть возможность улететь на свои деньги через Хельсинки иностранными авиакомпаниями. «Но там могут быть проблемы с ковидом, анализами, шенгеном и так далее, поэтому ждем, что ответит посольство», — добавил Валерий.

Кроме томичей в Венгрии остались спортсмены из Перми, Питера и Омска, около 45 человек.

«Юная Диана Слисева выступала в абсолютной возрастной категории и в условиях высокой конкуренции смогла завоевать пять медалей – «золото» в плавании в ластах на дистанции 50 метров, «серебро» в подводном плавании на 100 метров, две «бронзы» - в плавании в ластах на 100 метров и в нырянии, а также первое место в эстафете», — сообщала администрация Томской области об итогах соревнований.

Первым во «взрослой» эстафете, плавании в ластах на 50 и 100 метров, в подводном плавании на 100 метров, а также вторым в нырянии в ластах в длину стал томский юниор Иван Горелов.

Александра Скурлатова выиграла два «серебра» в плавании в ластах на 50 и 100 метров, «золото» в эстафете. Егор Качмашев заработал сразу три «серебра» в плавании в ластах на 50 и 100 метров и в эстафете. Константин Пахомов взял первое место в плавании в ластах на 800 метров, второе место в плавании в ластах на 400 метров, второе место в эстафете. Мария Надеина выиграла «золото» в эстафете, «серебро» в плавании в ластах на 400 метров, «бронзу» в плавании в ластах на 200 метров. Дарья Соболева уехала с «золотом» в эстафете и плавании в ластах на 800 метров, Василий Пушкарёв заработал «серебро» в эстафете.

Победителей и призеров подготовили заслуженные тренеры России Наталья Гречихина, Анастасия Жидкова, Юлия Поздеева, Александра Сильванович и Григорий Шумков.

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