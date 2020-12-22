Томские пищевики записали видообращение к Владимиру Путину в защиту Ивана Кляйна

«Ивана Кляйна мы знаем давно как порядочного, честного, добросовестного человека. Ветеран движения студенческих строительных отрядов Томской области, промышленник-созидатель, из руин поднявший местный пивоваренный завод и сделавший его ведущим производителем пива, кваса и безалкогольных напитков в Сибири», — говорит в ролике президент ассоциации томских пищевиков Артем Багреев.





«Мы все руководители и не застрахованы от ошибок. Возможно, Иван Григорьевич совершил ошибку, но то, что ему вменяется в вину следственными органами, выглядит как результат оговора и действий недобросовестных конкурентов, желающих таким образом поглотить остающееся пока самостоятельным предприятие «Томское пиво». Арестом мэра Томска нанесен удар по авторитету власти и правоохранительных органов. Работники наших предприятий задают нам вопросы: «Почему самый честный чиновник Томска сидит в тюрьме?», — говорится в обращении.





Пищевики просят взять Владимира Путина под личный контроль дело Ивана Кляйна.