Томские пищевики записали видообращение к Владимиру Путину в защиту Ивана Кляйна

Томские пищевики записали видообращение к Владимиру Путину в защиту Ивана Кляйна
Члены Томской ассоциации пищевиков записали видеобращение к президенту РФ Владимир Путину в защиту Ивана Кляйна.
«Ивана Кляйна мы знаем давно как порядочного, честного, добросовестного человека. Ветеран движения студенческих строительных отрядов Томской области, промышленник-созидатель, из руин поднявший местный пивоваренный завод и сделавший его ведущим производителем пива, кваса и безалкогольных напитков в Сибири», — говорит в ролике президент ассоциации томских пищевиков Артем Багреев.
«Мы все руководители и не застрахованы от ошибок. Возможно, Иван Григорьевич совершил ошибку, но то, что ему вменяется в вину следственными органами, выглядит как результат оговора и действий недобросовестных конкурентов, желающих таким образом поглотить остающееся пока самостоятельным предприятие «Томское пиво». Арестом мэра Томска нанесен удар по авторитету власти и правоохранительных органов. Работники наших предприятий задают нам вопросы: «Почему самый честный чиновник Томска сидит в тюрьме?», — говорится в обращении.
Пищевики просят взять Владимира Путина под личный контроль дело Ивана Кляйна.
В Томскую ассоциацию пищевиков входит больше 20 организаций. Среди них — «Томское пиво», «Деревенское молочко», «Кахети», «Сибирские блины», «Компания Эскимос», «Эко-фабрика Сибирский кедр», «Межениновская птицефабрика», «Пищевой комбинат «ЛАМА», «Провансаль», «Сибагро», «Антонов двор».
Ранее жители микрорайона Мокрушина также обращались к президенту страны Владимиру Путину. Они попросили главу государства обратить внимание на дальнейшую застройку микрорайона, а также «восстановить справедливость по отношению к Ивану Кляйну».
Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий». Свою вину он не признает.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело, отмечал, что сотрудники правоохранительных органов повели себя достаточно жестко. «Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было – прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем», — говорил Песков.
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