Томские писатели создали четырнадцатитомник о культуре народов Сибири

Томские писатели подготовили сборник из четырнадцати томов с произведениями писателей-представителей народов Сибири «Одна семья. Библиотека народов Сибири», сообщает областная администрация. Сейчас издание подготовлено в электронном варианте, но планируется выпустить и бумажную версию книг.

Редакторская коллегия отбирала в сборник произведения, имеющие культурную ценность. В него вошли романы, поэмы, повести, рассказы, сказания и стихи представителей юкагиров, нивхи, манси, нанайцев, шорцев, чукчей, алтайцей, хантов, якутов, тувинцев, хакасов, сибирских татар.

Среди писателей здесь Георгий Гребенщиков, Николай Доможаков, Ким Балков, Софрон Тотыш, Григорий Ходжер, Юрий Рытхэу, Семен Курилов, Владимир Санги, Юван Шесталов, Дибаш Каинчин, Еремей Айпин, Софрон Данилов, Роман Солнцев, Николай Куулар, Солчак Тока, Анна Неркаги.

Цель проекта, отметили в областной администрации, наладить культурный обмен между коренными народами и помочь сохранению их культур.

Видеопрезентацию книжной серии можно посмотреть по ссылке в группе областного Дома искусств во «ВКонтакте». Пока не сообщается, где книгу можно скачать или приобрести.