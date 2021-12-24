Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томские писатели создали четырнадцатитомник о культуре народов Сибири
Новости

Томские писатели создали четырнадцатитомник о культуре народов Сибири

ТВ2 ТВ2

Томские писатели подготовили сборник из четырнадцати томов с произведениями писателей-представителей народов Сибири «Одна семья. Библиотека народов Сибири», сообщает областная администрация. Сейчас издание подготовлено в электронном варианте, но планируется выпустить и бумажную версию книг.

Редакторская коллегия отбирала в сборник произведения, имеющие культурную ценность. В него вошли романы, поэмы, повести, рассказы, сказания и стихи представителей юкагиров, нивхи, манси, нанайцев, шорцев, чукчей, алтайцей, хантов, якутов, тувинцев, хакасов, сибирских татар.

Среди писателей здесь Георгий Гребенщиков, Николай Доможаков, Ким Балков, Софрон Тотыш, Григорий Ходжер, Юрий Рытхэу, Семен Курилов, Владимир Санги, Юван Шесталов, Дибаш Каинчин, Еремей Айпин, Софрон Данилов, Роман Солнцев, Николай Куулар, Солчак Тока, Анна Неркаги.

Цель проекта, отметили в областной администрации, наладить культурный обмен между коренными народами и помочь сохранению их культур. 

Видеопрезентацию книжной серии можно посмотреть по ссылке в группе областного Дома искусств во «ВКонтакте». Пока не сообщается, где книгу можно скачать или приобрести.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.