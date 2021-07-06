Томские перевозчики, чьи маршруты частично совпадают с №25/52, вывели дополнительные автобусы на линию

В Томске шесть перевозчиков, чьи маршруты частично совпадают с №25/52, кроме основного подвижного состава, имеют в распоряжении 25 единиц резерва, чтобы закрыть потребность пассажиров в этом направлении.



Кроме того, максимально возможно увеличилось количество ежедневно курсирующих по городу троллейбусов на маршруте №3. Трамвайно-троллейбусное управление в ежедневном режиме выпускает на линию порядка 13-16 троллейбусов на маршрут.



В утренние часы «пик» перевозчик маршрута №13/14 дополнительно выпускает до 6 ед., маршрут №20 дополнительно 2-3 ед., маршрут №23 дополнительно 4 ед., маршрут №№30/33 и 38 выпускает предельно возможное количество по контракту - по 22 ед. Наличием резерва обеспечивается своевременная замена выбывшего по техническим и другим причинам основного подвижного состава.



«Всем перевозчикам, чьи маршруты частично дублируют №25/52, мы направили обращения с просьбой обеспечить максимальный выход автобусов на маршруты. Перевозчики вывели технику, которая является резервом на их линии. На сегодняшний день мы видим, что по каждому из направлений добавилось по несколько автобусов, и транспортная связь микрорайона Солнечного с ОКБ, хотя и с пересадками, но обеспечивается в полном объеме», - рассказала руководитель МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок" Ольга Свахина.



Руководитель центра также добавила, что специалисты Центра провели мониторинг пассажиропотока в автобусах № 30/33, который идет через микрорайон Солнечный. В результате проверки наполняемость автобусов этого маршрута оказалась средней и не превышала допустимых норм.



Также специалисты ведут ежедневную разъяснительную работу с томичами, обратившимися в Центр по телефонам 28-29-05 и 28-29-06: объясняют, как добраться до той или иной точки города и воспользоваться маршрутами, которые замещают №25/52.



Напомним, в Центр организации и контроля пассажироперевозок с начала 2021 года поступило 290 жалоб от томичей на работу маршрута №25/52. Основная претензия – несоблюдение интервалов движения. Предпринимателю, организующему работу автобусов по этому маршруту, неоднократно выносились предупреждения заказчиком (департаментом городского хозяйства). Основной причиной невыполнения контрактного задания перевозчик (ООО «Росич») называет отсутствие водительских кадров.



Сейчас администрация Томска готовит документы для расторжения муниципального контракта с перевозчиком этого маршрута и определения нового перевозчика.



Автобусный маршрут №№25/52 является кольцевым и охватывает значительную часть Томска. Маршрут обеспечивает транспортную доступность таких социально значимых объектов, как ОКБ, 4-я поликлиника, медсанчасть №2, гимназия №13, школа №43, ТГАСУ и ГИБДД.