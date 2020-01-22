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22 января,
2020
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Томские перевозчики могут заплатить штраф за сокрытие терминалов для безналичной оплаты

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

С начала января 2020 года сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» выявили 57 нарушений в работе общественного транспорта. Большинство из них касалось действия системы безналичной оплаты. Администрация Томска направила перевозчикам претензионные письма, сообщает пресс-служба мэрии.

Томские перевозчики могут заплатить штраф за сокрытие терминалов для безналичной оплаты

Претензионные письма получили перевозчики по маршрутам №№ 4, 12, 20, 36/37 и 53. В них говорится, что из-за отсутствия в автобусах терминалов предприниматели обязаны выплатить штрафы в размере тысячи рублей за каждое нарушение в автобусе. Общая сумма штрафов составила восемь тысяч рублей. 


«В результате ежедневных проверок сотрудники департамента установили, что оборудование для оплаты проезда с помощью банковских карт есть во всех автобусах. Однако томичи обращались к нам с тем, что некоторые водители терминалы скрывают, это же зафиксировали и инспекторы ЦОиКП во время скрытых проверок. Администрация Томска не пойдет на компромисс с перевозчиками, которые были обязаны с января обеспечить прием «безнала», теперь они обязаны выплатить штрафы и разобраться в причинах случившегося», — подчеркнул заммэра Владимир Брюханцев.

1 января 2020 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. Безналичный расчет в этот день в большинстве автобусов не заработал. В ряде маршрутов терминалы появились только 6 января. По мнению администрации, в январе система будет проходить отладку, а полноценная работа без сбоев начнется с февраля. 


При этом в межмуниципальных автобусах терминалы безналичной оплаты появятся позже. Торги на их установку подходят к концу.



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