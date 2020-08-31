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31 августа,
2020
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Томские пенсионеры смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах до ноября

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 1 сентября по 31 октября томские пенсионеры по возрасту смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах города, сообщает пресс-служба мэрии. Такие меры в условиях пандемии предложил ввести председатель городской думы Томска.

Томские пенсионеры смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах до ноября

По поручения мэра города Ивана Кляйна, о возможности бесплатного проезда для мужчин от 60 и женщин старше 55 лет рассказывают члены городского и районных советов. Также об этом объявляют по время телефонограмм.


Ввести бесплатный проезд для пенсионеров на два месяца предложил председатель гордумы Сергей Панов. Спикер заявил, что в условиях пандемии нужно помочь представителям старшего поколения. По его мнению, эти меры также восстановят справедливость: многие пенсионеры еще в марте купили проездные билеты на муниципальный транспорт, а с начала режима самоизоляции не по своей вине не смогли ими воспользоваться. 

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