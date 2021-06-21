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Главная Новости Томские пенсионеры могут записаться на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе
Новости

Томские пенсионеры могут записаться на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

С 20 июня пенсионеры Томска смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой под руководством профессионального инструктора. Записаться на занятия можно до 30 июня.

 

Занятия будут проводить один раз в неделю неделю инструкторы центров физической культуры и спорта по месту жительства пенсионеров. Для записи на занятия нужно позвонить по телефону информационного центра Томской академии активного долголетия 8 (3822) 47-95-13 с 9 до 13 часов.

«По решению оперштаба физкультурные занятия на открытом воздухе людям старше 65 лет разрешены при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие признаков респираторного заболевания, контроль температуры тела и обработка рук антисептиком», — сообщает пресс-служба обладминистрации. 

 

Эпидемиологи настоятельно рекомендуют приступать к занятиям только после прохождения полного этапа вакцинации от COVID-19.

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