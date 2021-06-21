Томские пенсионеры могут записаться на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

С 20 июня пенсионеры Томска смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой под руководством профессионального инструктора. Записаться на занятия можно до 30 июня.

Занятия будут проводить один раз в неделю неделю инструкторы центров физической культуры и спорта по месту жительства пенсионеров. Для записи на занятия нужно позвонить по телефону информационного центра Томской академии активного долголетия 8 (3822) 47-95-13 с 9 до 13 часов.