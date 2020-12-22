Томские педагоги могут поставить привики от COVID-19

Первыми прививки начали получать учителя школ, воспитатели детских садов, педагоги учреждений дополнительного образования Томска, преподаватели Сибирского государственного медицинского университета, а также сотрудники образовательных учреждений северных муниципалитетов — Стрежевого и Александровского района, — сообщает пресс-служба обладминистрации.



«В Томске работают пять прививочных кабинетов: в общеврачебной практике клиник СибГМУ, в межвузовской поликлинике, в поликлиниках № 4 и 10 и в поликлиническом отделении больницы № 3. В районах области вакцинация будет проводиться на базе районных больниц», — сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.



Вакцинация добровольная и предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет. В первую очередь прививку смогут поставить медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции.







В мэрии на аппаратном совещании были озвучены результаты анкетирования учителей, которое проводилось в учреждениях образования города по поручению областного штаба по борьбе с пандемией. В ходе опроса более 1200 томских педагогов высказали готовность в числе первых жителей региона принять участие в вакцинации от коронавируса.



Прививочная кампания от коронавируса в Томской области стартовала 11 декабря. В регион поступило 1600 доз вакцины «Спутник V». На сегодня в Томской области от коронавируса привито 623 медика.

