Томские пациенты с ВИЧ-инфекцией полностью обеспечены лекарствами

Канал отмечает, что сейчас в области ведется планомерная работа по снижению количества заболевших и увеличению продолжительности жизни пациентов с данной инфекцией. В регионе заболеваемость ВИЧ связана с распространением и употреблением наркотиков, появлением синтетических наркотиков («соли»). Начиная с 2014 года, заболеваемость ВИЧ пошла на спад и в 2020 году составила 90,7 на 100 тыс. населения области, что ниже уровня 2019 года на 19,7%. Ранее такие данные были озвучены в докладе Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, Томская область входит в число регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией.



«К сожалению, не всех инфицированных удается убедить принимать препараты, так как у большинства на начальном этапе заболевания нет клинических проявлений, а препараты надо принимать регулярно на протяжении всей жизни. В 2020 году 285 человек прервали лечение. Люди, заразившиеся ВИЧ, живут с этой инфекцией пожизненно, поэтому сохраняется высокая пораженность ВИЧ-инфекцией населения области», — приводит канал слова и.о. главврача Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями Михаила Чиняева.



Михаил Чиняев отметил, что для дальнейшего снижения заболеваемости важно раннее выявление инфицированных, осмотр врачом-инфекционистом и начало антиретровирусной терапии. В 2020 году обследовано на ВИЧ – 26,3% населения Томской области (индикатор для РФ – 24%). Обследование на ВИЧ и лечение инфицированных бесплатно и доступно всем гражданам Российской Федерации.





Отмечается, что в 2020 году была создана, протестирована и открыта к работе информационная просветительско-образовательная платформа. На платформе размещены бесплатные электронные курсы, подготовленные для самостоятельной работы по вопросам профилактики ВИЧ.