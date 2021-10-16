Томские отцы и дети примут участие в фестивале по спортивному сбору мусора

В субботу 16 октября в зеленом массиве рядом со стадионом «Политехник» пройдет экологический фестиваль «Чистый лес». Первый этап прошел 9 октября у стадиона «Кедр». Его участники собрали больше двух тонн мусора. Второй этап запланирован на сегодня. Он приурочен ко Дню отца, поэтому участвовать в спортивном сборе мусора будут команды от трудовых коллективов, образовательных организаций и инициативных групп, состоящие из отцов и детей. Заявки подали уже больше 170-ти человек.