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Томские отцы и дети примут участие в фестивале по спортивному сбору мусора

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В субботу 16 октября в зеленом массиве рядом со стадионом «Политехник» пройдет экологический фестиваль «Чистый лес». Первый этап прошел 9 октября у стадиона «Кедр». Его участники собрали больше двух тонн мусора. Второй этап запланирован на сегодня. Он приурочен ко Дню отца, поэтому участвовать в спортивном сборе мусора будут команды от трудовых коллективов, образовательных организаций и инициативных групп, состоящие из отцов и детей. Заявки подали уже больше 170-ти человек.

Автор:  аккаунт Управления молодежной политики администрации Томска Вконтакте

В течение полутора часов  отцы и дети будут собирать мусор на территории лесного массива у стадиона «Политехник» и детско-юношеской спортивной школы технических видов спорта. За каждый килограмм веса собранных отходов будут начисляться баллы. По результатам определят призеров и победителей. Все участники получат именные сертификаты, сладости и сувениры. Призеров наградят кубками, дипломами и ценными призами.

Регистрация участников – в 11:30.

Старт сбора мусора – в 12:00.

Место встречи – территория спортивной школы технических видов спорта (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 40).

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