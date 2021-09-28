Томские онкологи удалили опухоль весом в 12 килограммов

Томские онкологи прооперировали пациентку 50-ти лет, у которой удалили опухоль весом в 12 килограммов, сообщает департамент областного здравоохранения.

«Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени, — отметил главный врач онкодиспансера Максим Грищенко. — Операция длилась около 4 часов. Нашими хирургами была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени. Вес опухоли составил 12 кг».

Сейчас новообразование направлено на гистологическое исследование для принятия решения о дальнейшей терапии. Пациентка находится на восстановлении в условиях стационара.