Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томские онкологи удалили опухоль весом в 12 килограммов
Новости

Томские онкологи удалили опухоль весом в 12 килограммов

ТВ2 ТВ2

Томские онкологи прооперировали пациентку 50-ти лет, у которой удалили опухоль весом в 12 килограммов, сообщает департамент областного здравоохранения.

«Опухоль исходила из тела желудка, врастала в поперечно-ободочную кишку и уже дала метастазы в левую долю печени, — отметил главный врач онкодиспансера Максим Грищенко. — Операция длилась около 4 часов. Нашими хирургами была выполнена субтотальная резекция желудка, резекция поперечно-ободочной кишки, дистальная резекция поджелудочной железы и резекция второго и третьего сегментов печени. Вес опухоли составил 12 кг».

Сейчас новообразование направлено на гистологическое исследование для принятия решения о дальнейшей терапии. Пациентка находится на восстановлении в условиях стационара.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.